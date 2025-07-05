Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avrupa Parlamenter Meclisi’nde Adana’yı ve evrensel vizyonlarını anlattı.ADANA (İGFA) - Avrupa Parlamenter Meclisi Avrupa Diploması Ödülü; Türkiye’den Adana Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Başkan Zeydan Karalar, katılımcılara Almanca hitap ederek, Adana’nın değerlerini anlattı, yerelden Avrupa’ya uzanan dayanışma ve iş birliği vizyonundan bahsetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne layık görülen 2025 Avrupa Diploması Ödülü’nü, Fransa’nın Strasbourg kentinde alan Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, layık görüldükleri ödülle sorumluluklarının arttığını kaydetti.

Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamenter Meclisi’nde Avrupa Diploması Ödülü’nü, Avrupa Parlamenter Meclisi Avrupa Ödülü Komitesi Başkan Yardımcısı Pierre Alain Fridez’den alan Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, salonda bulunanlara Almanca hitap ederek duygu ve düşüncelerini aktardı. Adana Büyükşehir Belediyesi adına, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen Avrupa Diploması ödülünü büyük bir onur ve sevinçle kabul ettiklerini belirten belirten Başkan Zeydan Karalar, söz konusu değerli takdir için en içten teşekkürlerini iletti.