Portekiz’de düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası’nda milli formayla mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor’un başarılı bisikletçisi Ramazan Yılmaz, iki farklı kategoride gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçi Ramazan Yılmaz milli formayla Konya’nın ve Türkiye’nin gururu oldu.

Avrupa Bisiklet Birliği tarafından UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası Portekiz'in Anadia şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Genç Erkekler-Scratch ve puanlı yarış (points race) disiplin yarışlarında yer alan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz iki yarıştan da madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Milli forma ile Konya’yı temsil eden Ramazan Yılmaz ilk olarak Genç Erkekler-Scratch yarışında boy gösterdi. 10 kilometre ve 40 turdan oluşan yarış sonunda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan Ramazan Yılmaz, 25 kilometre (100 tur) mesafede düzenlenen puanlı yarış (points race) disiplin yarışlarına çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele eden Ramazan; İtalyan bisikletçi Davin Juan Sierra ve Polonyalı Patryk Goszczurny'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı formayla Avrupa 2’nciliği ve 3’ncülüğü elde eden Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübünün milli sporcusu, Portekiz’de Türk bisiklet tarihi adına elde edilen üç önemli derecenin ikisine sahip olarak önemli bir başarıya imza attı.

Portekiz’den iki madalya ile yurda dönen Ramazan Yılmaz, 23 Ağustos’ta İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek UCI Junior Track World Şampiyonası hazırlıklarına da ara vermeden başladı.