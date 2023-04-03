Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği, geleneksel hale getirdikleri iftar programını Gelsenkirchen DİTİB Mescid-i Aksa Camii'nde düzenledi. 500'ü aşkın üye ve Türk-Alman misafirler iftara yoğun ilgi gösterdi. YILMAZ ADIYAMAN

ALMANYA (İGFA) - Davetliler arasında T.C. Münster Başkonsolosluğu Ahmet Faik Davaz, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ayşegül Gökçen Karaaslan, T.C. Essen Muavin Konsolosluğu Efsane Tatar, Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge, Hamm Belediye Başkanı Marc Herter, iş adamları, çeşitli STK başkanları ve yöneticileri yer aldı.

Gecenin açılış konuşması başlamadan önce, 6 Şubat'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunuldu.

İftar yemeği programı, her iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşması, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak tarafından yapıldı.

Karakulak, "Öncelikle bugün böyle güzel bir etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum ve her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi ülkemizde yaşanan asrın felaketini yaşadık. Depremin yaşandığı gün hemen dernek yöneticileri olarak, kriz masası oluşturduk. ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu ile irtibata geçerek, bizler de dernek olarak, vatandaşlar olarak, elbirliği ile elimizden ne geldiyse yaptık. Tam 44 tır deprem bölgelerine gönderdik. Tüm topladığımız eşyalar sıfır eşyalar oldu. Binlerce elektrikli jeneratör, çocuk giyimleri, gıda, giyim eşyaları, uyku tulumları vs. Tam 44 tır deprem bölgesine ulaştırdık" dedi.

Mehmet Karakulak, "ZONDEF Zonguldak Dernekleri Federasyonu ile birlikte Malatya'ya madenciler mahallesi prefabrik evler yaptırıyoruz. Yapımları başladı ve bitmek üzere inşallah. Hatay'a da başladık ve oraya da madenciler mahallesi olarak prefabrik evler yaptırıyoruz. Avrupa Zonguldaklılar Derneği olarak, Avrupa'da ve Almanya'da yaşayan gurbetçiler olarak, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ve devam da çalışacağız. Bu ülke bizim hepimizin ve bu millete bizim milletimiz. Bizler gurbette yaşıyoruz ama kalbimiz vatanımızdaki depremzedeler ile birlikte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın" diye konuştu