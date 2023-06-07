Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyaca ünlü bilim insanları Paris Üniversitesi’nden Prof. Dr. Catherine Jolivet Levy ve Prof. Dr. Nicole Lemaigre Demesnil’ı beraberindeki ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Yamaç ile Serdar Altuntuğ’u makamında misafir etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gerek doğası gerek kadim tarihinden kaynaklanan unsurları ile adeta açık hava müzesi olan Kayseri, Avrupalı bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Her tarafından tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’de turizmin hemen her türüne rastlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin turizm odaklı kalkınma çalışmaları ile medeniyetler şehri Kayseri, dünyanın ilgisini çekmeye başladı.

Yaklaşık yarım asırdır yaptıkları Kapadokya çalışmalarıyla ve yayınlanan makale ve kitaplarıyla ön plana çıkan Kapadokya uzmanı dünyaca meşhur bilim insanları Paris Üniversitesi’nden Prof. Dr. Catherine Jolivet Levy ve Prof. Dr. Nicole Lemaigre Demesnil ile beraberindeki ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Yamaç, Kayseri’yi ziyaret etti.

BİLİM İNSANLARI, KAYSERİ’Yİ KEŞFETTİ

Yerinde çeşitli inceleme ve çalışmalarda bulunan bilim insanları özellikle Koramaz Vadisi’nin UNESCO başvuru dosyasında yer alan kaya oyma dini yapılar ve yeraltı şehirlerini inceledi. Tarihlendirme ve çağdaşlarıyla kıyaslayarak eksik veya az bilinen taraflarını daha berrak hale getirmek için yapılan çalışmalara destek veren ekip, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi’ni, Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli ve Soğanlı Vadisi’ni adeta keşfettiler.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A NEZAKET ZİYARETİ

Ayrıca Avrupalı bilim insanları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular. Büyükkılıç, bilim insanlarının Kapadokya çalışmalarıyla ilgili yayınlanan makale ve kitaplarını incelerken, Prof. Dr. Osman Özsoy da sahada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Prof. Özsoy, bir haftadır arazide çalıştıklarını ve Avrupalı bilim insanlarının çok önemli yapıtları ve eserleri incelediklerini, burası ile ilgili makale yazacaklarını anlattı.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile turizm odaklı önemli kalkınma çalışmaları yaptıklarını belirterek, turizm alanında yerel yönetimler olarak üzerlerine düşenin fazlasını gerçekleştirmek gayretinde olduklarını dile getirdi.