Avrupa’nın önde gelen genç girişimcileri bir Türk’ün başkanlığında Romanya’da bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın ün büyük gençlik örgütü YES forEurope’un düzenlediği Avrupa Genç Girişimciler Konferansı (EYEC), Romanya'nın Başkenti Bükreş’teki ikonik Victoria Sarayı'nda düzenlendi.

Girişimcilik Yoluyla AB'deki Gençlerin GeleceğiniŞekillendirmek” temasıyla yapılan konferans, Avrupa'daki daha genişgirişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmeye yönelik bir platform oluşturdu.

Romanya Eski Başbakanı Victor Ponta, Romanya Enerji Bakanı SebastianIoan Burduja ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Eski Bakanı ve Avrupa BirliğiGenç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Onursal Başkanı Florin Jianu’nun birerkonuşma yaptığı toplantıda, Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altangenç iş insanlarına destek verdi.

Toplantının ev sahibi olan TÜGİAD ve YES for Europe Başkanı Gürkan Yıldırım, açılış konuşmasında; Avrupa'nın karşılaştığı çok yönlüzorluklar ve fırsatlara yönelik yenilikçi çözümler üzerinde diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, “Bu konferans, YES üyeleri, G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeleri, JEUNE temsilcileri, önde gelensiyasi figürler, Başbakan ve Bakanlar ile önde gelen iş insanları gibi çeşitlik atılımcılar arasında anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlamak üzere tasarlandı. Bu ağ oluşturma fırsatları, katılımcıların ortaklıklar kurmasına vedeneyimlerini paylaşmasına olanak tanıyacak, nihayetinde girişimcilikyolculuklarını zenginleştirecektir. Fikirlerin gelişebileceği canlı birekosistem yaratmayı ve konferansın ötesine uzanan ilişkiler geliştirmeyihedefleyen toplantı, Avrupa genelinde öngörülü genç zihinleri bir araya getirenöncü bir etkinlik oldu” dedi.

18-34 yaş aralığındaki 6 milyonu aşkın gençgirişimcinin Avrupa ekonomisine 200 milyar Euro'dan fazla katkı sağladığına değinen Gürkan Yıldırım, AB genelinde yeni açılan işyerlerinin yüzde 20’sinin ise genç girişimciler tarafından yapıldığına dikkat çekti.Yıldırım, girişimcilikte cinsiyet eşitsizliği, yetenek kazanımı gibi sorunların çözümü için de çalışacaklarını sözlerine ekledi.