Tahmini Okuma Süresi: dakika

Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup E grubunda İsveç’te Norrkoping Dolphins’i ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili oyunla 90-77’lik skorla rahat mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup E grubu 5’inci maçında Norrkoping Dolphins ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bora Çaylan da tribünde takip ederken ilk periyot 23-21’lik skorla yeşil-beyazlı takımın üstünlüğüyle geçildi. İlk yarıyı 49-42 önde kapatan Tarzanlar’da Pako Cruz 14, Ayberk Olmaz ve Dorukhan Engindeniz de devreye girilmeden 10’ar sayıyla çift haneli skor üretti.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren yeşil-beyazlı takım, final periyoduna 64-55 önde gitti. Final periyodunda da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Tarzanlar, 90-77’lik skorla galip ayrılarak bir Avrupa Zaferine daha imza attı.

SKOR DAĞILIMI

Pako Cruz 31 sayı, 8 asist ile turnuvanın en iyi performanslarından birine imza atarken Ayberk Olmaz 15 sayı, James Anderson 13 sayı, 7 ribaunt, Emanuel Terry 12 sayı, Dorukhan Engindeniz 10 sayı, Ryan Luther 6 sayı, Berkay Sinirlioğlu 2 sayı, Ege Arar da 1 sayı ile maçı tamamladı.