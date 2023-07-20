Ankara Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) birlikte düzenlediği yaz okulu için Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen Türkoloji öğrencileri, bir yandan Türkçelerini geliştirirken bir yandan da Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi ile YTB arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol kapsamında bu yaz Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde “Türkoloji Yaz Okulu” açıldı.

Temmuz ve Eylül ayları arasında devam edecek programa bu yıl Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Hırvatistan’da Türkoloji okuyan 138üniversite öğrencisi katıldı. Türkçe seviyelerine göre 4 ayrı gruba ayrılan öğrenciler, Türkçe dil eğitiminin ötesinde; Türkçenin tipolojisi, yazım kuralları, sözcük bilgisi, Türkçenin tarihsel gelişimi, Türk yazar ve metin incelemesi, Türk edebiyatının giriş konuları gibi akademik anlamda da pek çok bilgiyle donatılıyor. Öğrenciler, program kapsamında düzenlenen çeşitli gezi ve kültürel etkinliklere katılarak, Türk kültürünü tanıma fırsatı yakalıyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve YTB Başkanı Abdullah Eren, “Türkoloji Yaz Okulu” öğrencileri ile Rektörlük 100. Yıl Salonu’nda düzenlenen programda bir araya geldi.

Rektör Ünüvar, Avrupa’nın dört bir tarafından Türkiye’ye gelen öğrencilerin Türkçe etrafında buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkçelerini geliştirmek için gelen öğrencilerin, buradan çok güzel duygularla ayrılacaklarını ve burada yaşadıkları güzellikleri ülkelerine döndüklerinde yakınlarına ve arkadaşlarına anlatacaklarını ifade eden Ünüvar, “Ben Türkoloji okuyan arkadaşlarımızın Türkçelerini geliştirmek amacıyla buraya geldiklerini zannediyordum ama gördüm ki onlar Türkçeden ziyade Türkiye’yi öğrenmeye gayret etmişler. Ve buradan da çok güzel duygularla ayrılacakları kanaatindeyim” dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise, Türkoloji’nin Türkiye’nin diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi için önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin de“Türkoloji Yaz Okulu” programı ile Türkçe dil eğitiminin yanı sıra özellikle sosyal aktiviteler, geziler, sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile kültürel etkileşim sağlamasının ve Türk kültürünün tanıtılmasının amaçlandığını kaydetti.

Konuşma yapan öğrencilere günün anısına plaket verilirken, program anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.