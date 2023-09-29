Türk yaş meyve sebze sektörü, dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, zincir marketleri 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antalya Interfresh Eurasia Fuarı’nda ağırlıyor. Sektör 2026 yılı için 4 milyar dolar ihracat hedefi belirledi.İZMİR (İGFA) - Anadolu coğrafyasında yetişen birbirinden lezzetli 200’den fazla yaş meyve sebzeyi 100’den fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye’ye 2023 yılının 8 aylık döneminde 2 milyar 50 milyon dolar kazandıran Türk yaş meyve sebze sektörü, dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, zincir marketleri 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antalya Interfresh Eurasia Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı’nda ağırlıyor.

Fuarın açılışında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yıllık 55 milyon tonluk yaş meyve sebze üretimiyle Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada olduğu bilgisini paylaştı.

OVP HEDEFİNE 4 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA KATKI VERMEK İSTİYORUZ

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracat performansı hakkında da bilgi veren Başkan Uçak, “2022 Ocak-Ağustos döneminde 1,7 milyar dolar ihracat yaptık. 2023 Ocak Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 16’lık artışla 2 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Kalıntısız ve kaliteli üretimimizi artırarak, fuarlarda ve URGE projelerimiz kapsamında düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetleriyle tanıtarak 2026 yılında Orta Vadeli Programımızdaki 302,2 milyar dolar ihracat hedefine yaş meyve sebze sektörü olarak 4 milyar dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yaş meyve sebze ihracatında en büyük pazarlar olan Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’na ihracatın sürdürülebilir olması için kalıntısız ve kaliteli üretimin şart olduğunun altını çizen Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “55 milyon ton taze meyve sebze üretimimizden ihracatımızın aldığı pay yüzde 10 seviyelerinde. Hem bu oranı hem de fiyatlarımızı aynı anda artırmak için 2 temel şart var. Birincisi kalıntısız üretim. İkincisi ise kaliteli üretim. Hem Avrupa Birliği ve Rusya’da olan pazarımızı korumak için hem de ülkemize yeni pazar olanakları yaratmak için bu iki koşulu sağlamak için üreticiler, ihracatçılar, üniversitelerimiz, bakanlıklarımız olarak topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Hem Ege Bölgesinde hem de Akdeniz bölgesinde üreticilerimize kimyasal mücadele yerine biyoteknik mücadele için tuzaklar dağıtıyoruz. Bahçelerden numuneler alıp analiz ettiriyoruz, üreticilerimizle devamlı temas halindeyiz. Bu fuarların faydasını daha çok görmemiz için özellikle kalıntı sorununu kökünden çözmemiz gerekiyor.”

Fuarı düzenleyen ANTEXPO A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, 2022 yılında Interfresh Eurasia Fuarı’na 49 firma katılmışken, bu yıl 136 firma katıldığını, aralarında Avrupa’nın en büyük 3 zincir market temsilcisinin de de bulunduğu 415 yabancı ziyaretçinin Türk meyve sebze ürünlerini görmeye geldiğini fuarın 150 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.