Tat Gıda, Avrupa’nın en büyük satış perakende gruplarından Lidl ve E.Leclerc ile sos kategorisindeki ihracat cirosunu 3 katına çıkartacak satış anlaşmaları imzaladı.BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği Ultra-Clean sos dolum hattı yatırımıyla, Türkiye’de soğuk dolum teknolojisiyle ketçap üreten ilk marka olan Tat Gıda; 2023 yılında yenileme, idame ve modernizasyon yatırımlarının yanı sıra sos hazırlık grubu ve yeni dolum hattı yatırımı ile yıllık PET şişe sos üretim kapasitesini 45 milyon adetten 75 milyon adede çıkarttı.

Bu yatırım hamlelerin etkisini yıldan yıla tonaj ve pazar payı liderlikleriyle taçlandıran Tat Gıda, global pazarlarda Tat markalı soslarıyla son 5 yılda ciddi satış başarıları elde etmiş ve üretim tonajını yüzde 75 oranında artırmıştı.

Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleri içerisinde ihracatın önemli bir yer tuttuğunu belirten Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, “Tat, Türkiye’de hizmet verdiği pazarların lideri. Türkiye’nin lider, Avrupa’nın 5., dünyanın 13. büyük domates işletmecisi olarak dünya piyasalarında tanınan ve çok güçlü bir marka. Yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğümüz tarımsal ürün üreticiliğinden gelen bu gücümüzün ve iç piyasadaki pazar liderliğimizin etkisiyle Japonya’dan ABD’ye kadar ihracat yaptığımız ülkelerde büyük bir itibarımız var. 5 yılda, global pazarlarda büyümeyi ajandamızın ilk sırasına aldık. Bugün, Türkiye’de lider, globalde iddialı bir şirket olarak, Tat markalı ürünlerimizi 45’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 2020’den bu yana ihracatta çift haneli büyüyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin bayrağını başarıyla dalgalandırmaya devam ettiklerini söyleyen Albaş, “Pazar çeşitlemesinin, global rekabette sürdürülebilir varlığımızın istikrarı açısından önemine inanıyoruz. Var olduğumuz pazarlarda derinleşirken, yeni pazarlarla ticaret ağımızı güçlendiriyoruz. İhracatta ulaştığımız başarının temelinde; ürünlerimizin sahip olduğu küresel çapta gıda güvenliği sertifikaları ve yüksek kalitenin yanı sıra bulunduğumuz ülkelerin damak tadına, yerel reçetelerine uygun ürünler çıkartabilme kabiliyetimiz yer alıyor. Bu başarının bir diğer nedeni ise sürdürülebilirlik konusunda net pozitif etkiyi esas alan çalışmalarımızdır” dedi.