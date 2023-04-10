Bursa’yı Basketbol Kenti yapma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Tofaş Spor Kulübü, yeni bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Basketbolun Bursa’da hayatın bir parçası olmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını amaç edinen kulüp, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk kez düzenleyeceği, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ev sahipliğini üstleniyor.

11-15 Nisan tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda oynanacak, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, Avrupa’nın genç yıldızlarını bir araya getirecek. Tofaş Spor Kulübü, 8 Avrupa ülkesinden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) takımının 18 yaş altı sporcularının katılacağı uluslararası basketbol altyapı turnuvası Youth BCL’e 5 gün boyunca ev sahipliği yapacak.

Turnuva öncesinde, Tofaş Spor Kulübü’nün Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören’in yanında; Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile turnuva elçisi olan; Tofaş Basketbol Takımı’nın eski kaptanlarından Barış Ermiş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın toplantısında yaptığı konuşmada FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin tarihinde ilk kez düzenleyeceği Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne Bursa’nin ev sahipliği yapmasından ötürü mutluluk duyduklarını söyledi.

Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören organizasyonun Bursa’nın dünyaya tanıtımına ve şehirdeki spor kültürünün gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kulübün DNA’sında gençlere ve altyapıya yatırım yapmak olduğunu, toplumsal projelere de kesintisiz devam ettiklerini vurgulayan Öngören, "2016 yılından bu yana devam ettiğimiz Yeni Nesil Tofaş projemiz, kurumumuzun 50’inci yılında Bursa’da hayata geçirdiğimiz 50 Pota Semt Sahalarımız ve altyapı odaklı yatırımlarımızla şehrimizdeki basketbol ekosistemini genişleterek Bursa’yı bir basketbol şehri yapmayı hedefliyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan gençler turnuvasını, yoğun çaba göstererek 3 aday arasından Bursa’ya almayı başardık. Kulübümüz ve kurumumuz adına bunun için gururluyuz" dedi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda oynanacak Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını 12 yaş ve altı çocuklar ücretsiz izleyebilecek. 2022-2023 Sezonu Tofaş Basketbol Kombine kartları da tüm karşılaşmalarda geçerli olacaktır. Turnuvanın biletleri ise günlük olarak Biletix üzerinden satılıyor.