Mercedes-Benz Türk, ‘Yapay Zeka ve Döngüsel Ekonomi’ temasıyla gerçekleştirilen ‘Acces2Tech Türkiye’ etkinliği kapsamında; Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK ve kamu kurumlarının temsilcilerini Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Mercedes-Benz Türk, Avrupa'nın teknoloji ekosistemiyle Türk üretim şirketlerini bir araya getirerek işbirliği ve inovasyon fırsatlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Acces2Tech Türkiye’ etkinliğinin ilk aşaması kapsamında, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK ve Türkiye’deki bazı kamu kuruluşlarının temsilcilerini Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ağırladı.

Fabrika turunun ardından sektörel gelişim ve iş birliği fırsatlarını görüşen konuklar, Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından 2019 yılında kurulan ve kamu-özel sektör ortaklığı olan EIT Manufacturing’in düzenlediği Access2Tech Türkiye’nin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü Volkan Tutal, katılımcılarına Avrupa Birliği tarafından üretim ekosistemi için ayrılan fon mekanizmalarını tanıma, yeni teknolojileri ve rekabet avantajı sağlayacak iş birliği imkanlarını keşfetme olanakları tanıyan Access2Tech Türkiye etkinliğinin son derece değerli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu anlamda Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK ve kamu kuruluşlarımızın temsilcilerini Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Türkiye ve dünyaya üretim yapan fabrikamızın son teknolojiye sahip üretim süreçlerini kendilerine gösterme fırsatı bulduk. Bu ziyaret, geleceğe yönelik işbirliği fırsatlarını keşfetmek için de benzersiz bir ortam sağladı. Mercedes-Benz Türk olarak sektördeki teknoloji trendleri ve yenilikçi çözümlerinin gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.