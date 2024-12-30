Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin 2024 yılı Aralık ayı itibariyle 37 bin yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Avrupa’ya açılan kapımız olan bu ekspres ile tarih, kültür ve doğayı buluşturuyoruz.” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Hattın Türkiye’nin Avrupa'ya açılan demir kapısı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “İstanbul-Sofya Ekspresi, yolcularımıza tarihi ve kültürel bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu hat ile Türkiye ve Avrupa arasında hem konforlu hem de ekonomik bir seyahat imkânı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

İstanbul-Sofya Ekspresi’nin her geçen yıl artan bir taleple karşılaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “İstanbul-Sofya Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. 2024 yılı Aralık ayı itibariyle 37 bin yolcuya ulaştık. Bu hat, Avrupa’ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Avrupa’ya açılan kapımız olan bu ekspres ile tarih, kültür ve doğayı buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÜZERGAH

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin güzergahında yolculara tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir seyahat imkânı sunduğunu ifade etti. İstanbul’dan hareket eden trenin, Alpullu, Edirne ve Kapıkule gibi tarihi noktalardan geçerek Bulgaristan’ın Sofya şehrine ulaştığını kaydeden Uraloğlu, “İstanbul-Sofya Ekspresi, tarih boyunca iki kıta arasında bir köprü işlevi gören İstanbul’dan Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya kadar uzanıyor. Tarihi zenginliklerin yanı sıra yolculuk esnasında doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı veriyor. Ayrıca yaz aylarında eklenen kuşetli vagonlar sayesinde Romanya’nın başkenti Bükreş’e de doğrudan ulaşılabiliyor.” dedi.

İSTANBUL-SOFYA ARASINDA HER GÜN SEFER DÜZENLENİYOR

Trenin hareket saatlerine ilişkin bilgi de veren Uraloğlu, İstanbul Halkalı’dan her akşam saat 20.00’de kalkış yapan trenin ertesi sabah 11.00’de Bulgaristan Sofya Merkez Garına ulaştığını, Sofya’dan 17.50’de hareket eden trenin sabah 08.14’te İstanbul’a vardığını belirtti. Uraloğlu, söz konusu ekspresin sunduğu imkânlara dikkat çekerek, "Yolcularımıza yataklı, kuşetli ve pulman tipi vagonlarda konforlu bir seyahat deneyimi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.