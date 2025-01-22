İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen’i makamında ağırladı. Buluşmada özellikle yeşil ve akıllı kentler, atık yönetimi gibi çevre ile ilgili konularda fikir alışverişi ve iş birliği konuları gündeme geldi.İZMİR (İGFA) - Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, karşılıklı iş birlikleri ve kardeş kent ilişkileri gündeme geldi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, kültürel ve coğrafi olarak yakınlıklar olduğunu belirterek Avrupa ülkeleri ile iş birliği yapmak istediğini belirtti. Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen ise İzmir'in önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirtti.

Daha yeşil ve akıllı kentler yaratmak için iş birliğinin önemli olduğunu da dile getiren Juen, özellikle atık yönetimi ve çöplerin ayrıştırılması konusunda Viyana’nın önemli bir deneyime sahip olduğunu, bu konuda bilgi paylaşımı yapmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Başkan Tugay da Viyana'ya bir saha ziyareti gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, İzmir ile Linz arasında İyi Niyet Mektubu imzalandığına değinildi. Bunun ileride Kardeş Kent Antlaşması’na dönüştürülebileceği ifade edildi.