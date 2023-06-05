AXA Sigorta, Groupama Sigorta’yı satın alma sürecinde hisse devrinin tamamlanmasının ardından acenteleri buluşmalarını Bursa'da sürdürdü.BURSA (İGFA) - Marmara Bölgesi acenteleriyle Sheraton Bursa’da düzenlenen buluşmaya AXA Sigorta’nın tüm İcra Kurulu Üyeleri ve bölge ekibi de katıldı.

Geniş acente ağı, güçlü bölge organizasyonu ve sağlam sermaye yapısı ile yoluna devam eden AXA Sigorta’nın Bursa’daki etkinliğinde “Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajı öne çıktı.

Sigortacılığın deneyim isteyen itibarlı bir meslek olduğunun altını çizen AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, AXA Sigorta olarak işlerini sadece sigorta satmak olarak görmediklerini belirterek, "İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak’ marka amacımız doğrultusunda müşterilerimizin yalnızca canlarını ve mal varlıklarını değil, aynı zamanda sevdiklerini, hayallerini ve geleceklerini de olası risklere karşı koruma altına almayı hedefliyoruz. Bunu da sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. 2018 yılında başlattığımız tutkulu büyüme yolculuğumuzda bugün geldiğimiz noktada hedefimiz 1+1'i 3 yapmak. Bunu da birlikte başarabileceğimize olan inancımız tam" diye konuştu.

Satın alma sonrası satış kanalları acente yapısı ilgili bilgi veren AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan ise,AXA Sigorta olarak, sektörde kendilerini ayrıştıran en büyük özelliklerinin güçlü bölge teşkilatlanması ile acentelerle sürekli temas halinde olmaları olduğunu kaydetti. İşcan, gelişen acente ağının kendilerine katacağı güçle Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme hedefi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.