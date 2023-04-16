Deri sektörü pandemide yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor. İhracatını ayakkabı sektörünün sürüklediği Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, pandemi döneminde yaptığı dijital yatırımların meyvelerini 2022 yılında topladı.İZMİR (İGFA) - Pandemi döneminde insanların evinden çıkamadığı dönemde dünyanın ilk sanal ayakkabı fuarı Shoodex Fuarı’nı iki kez düzenleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022 yılında ihracatını yüzde 12,39’luk artışla 170 milyon dolardan 190 milyon dolara taşıdı.

EDDMİB’in ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 9’luk artışla 53 milyon dolardan 58 milyon dolara ilerledi. Yıllık ihracatta 200 milyon dolara koşan Egeli dericiler, 2026 yılı için 300 milyon dolar ihracat hedefi belirledi.

TARİHİNDE İLK KEZ 100 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, birliğin ihracatını domine eden ayakkabı sektörünün ihracatını yüzde 29’luk artışla 87 milyon dolardan 112,7 milyon dolara çıkardığını ve tarihinde ilk kez 100 milyon dolar barajını aştığını söyledi. Deri sektörünün diğer alt sektörleri hakkında da bilgi veren Zandar, “Saraciye sektörümüzün ihracatını yüzde 23’lük artışla 21 milyon dolardan 26 milyon dolara çıktı. Deri konfeksiyon ihracatımız yüzde 3’lük düşüşle 28 milyon dolar olurken, deri postlar ihracatımız 25 milyon dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu.

ZİRVEDE ALMANYA, HOLLANDA VE İNGİLTERE VAR

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin en çok ihracat yaptığı ülkenin 26,6 milyon dolarlık tutarla Almanya olduğunu aktaran Başkan Zandar, Hollanda’da ihracatın 2020 yılında 8,6 milyon dolar iken, 2021 yılında 14,7 milyon dolara, 2022 yılında da 18,3 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Hollanda’ya ihracatın son iki yılda yüzde 112’lik artış kaydettiğini ve en çok ihracat yapılan ikinci ülke konumuna geldiğini belirten Zandar, "Son iki yılda ihracatımızda yüzde 102’lik yükseliş hızı yakaladığımız İngiltere’ye ihracatımız 7,5 milyon dolardan 15,2 milyon dolara çıktı ve üçüncü büyük pazarımız oldu. Bu ülkeleri; 14,2 milyon dolarla ABD, 12,8 milyon dolarla Fransa, 12,4 milyon dolarla İtalya, 9,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 9,2 milyon dolarla Romanya, 8,3 milyon dolarla İspanya ve 6,3 milyon dolarla Polonya izledi" diye konuştu.