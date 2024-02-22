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Yeniden Refah Partisi Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Beşir Ayanoğlu, Mardin'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek vaatlerini açıkladı. Ayanoğlu Mardin'e yeniden hizmet edecek olmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirterek projeleri ile ilgili bilgi aktardı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 31 Mart seçimleri için Yeniden Refah Partisi'nden Artuklu Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Beşir Ayaoğlu, Artuklu'ya Cumhuriyetin 100. Yılı'nda hazırlamış oldukları 100 Projeyle hizmet etmeye hazırlandıklarını söyledi.

Projelerlinden bahsederek gencinden yaşlısına kadar herkesin sorunlarına çözüm bulacağına değinen Ayanoğlu,” Mardin'e hizmet yolunda hizmete devam etme arzusu içerisinde yeni bir başlangıcın arifesindeyiz” dedi.

"KONFORLU BİR YAŞAM VAADİYLE YOLA KOYULDUK."

Başkan Adayı Ayanoğlu, "Gençlik döneminde siyasetle tanıştığım Erbakan Hoca'nın bugünkü siyasetteki varisi olan Yeniden Refah Partisi çatısı altında hizmet yürüyüşümüzü sürdürmek üzere yeniden bismillah dediklerini ifade eden Ayanoğlu,” Artuklumuzu her alanda çok daha iyi hizmetlerle buluşturup, proje odaklı bir hizmet anlayışı içerisinde şehrimizin insanları olan kıymetli hemşerilerimize daha konforlu bir yaşam vaadiyle yola koyulduk." İfadelerini kullandı. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDAN 100 PROJE İLE YOLA ÇIKTIK Mardin kadim şehrini gerçek manada turizm kimliği kazanmış bir şehir hüvvitetine kavuşturma, ulaşım altyapısı sorununu çözüme kavuşturacak projeler ürettiklerini vurgulayan Ayanoğlu,” Her biri diğerinden iddialı herkesi ve herkesime hitap edecek Cumhuriyetimizin 100. Yılından esinlenerek hazırlamış olduğu 100 Proje ile yola koyulduk. “şeklinde açıklamalarda bulundu