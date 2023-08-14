Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ayaş Domatesinin Avrupa Birliği’nde (AB) tescili için son aşamaya gelindiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz ocak ayında başlatılan Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Avrupa Birliği Komisyonu'na 12 coğrafi işaret başvurusu yapıldığını belirten Bakan Kacır, bu başvurulardan Ayaş Domatesinin tescili için son aşamaya gelindiğini belirtti.

Bakan Kacır, “Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 3 ay sürecek ilan aşamasının tamamlanmasıyla tescil edilecek olan Başkentimizin en özel tarım ürünlerinden Ayaş Domatesi AB’de tescilli coğrafi işaretlerimiz arasında yerini alacak. Coğrafi işaretlerimizin uluslararası düzeyde tescili için tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

2023 yılında ilk kez doğrudan TÜRKPATENT tarafından ülkemizin farklı bölgelerinden 12 ürün seçilerek AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurularının yapıldığını belirten Kacır, Ayaş Domatesinin ülkemizin AB Komisyonu nezdinde en kısa süre içerisinde yayımlanan coğrafi işaret başvurusu olduğunu belirtti.

AB’DE TESCİLLİ 13 ÜRÜN

Mevcut durum itibarıyla ülkemizin AB nezdinde 13 tescilli coğrafi işareti bulunduğunu belirten Kacır, “İlan aşamasında olan Milas Yağlı Zeytininin itiraz süresi 16 Ağustos’ta, Ayaş Domatesinin itiraz süresi 4 Kasım tarihinde sona erecek. 2023 yılı bitmeden Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 15’e yükselecek.” dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan aktarılan bilgiye göre, Türkiye’nin AB’de tescilli Antakya Künefesi, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Çağlayancerit Cevizi, Edremit Zeytinyağı, Gaziantep Baklavası, Gemlik Zeytini, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Suruç Narı ve Taşköprü Sarımsağı coğrafi işaretlerinin yanı sıra ilan aşamasında olan 2 ve inceleme süreçleri devam eden 42 coğrafi işaret başvurusu bulunuyor.