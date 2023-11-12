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Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek söyleşi programına Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay konuşmacı olarak katılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde, “Kalbimdeki Filistin” adlı söyleşi programı düzenlenecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programının moderatörlüğünü Tasavvuf musikisi sanatçısı ve sunucu Necip Karakaya yapacak.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 16 Kasım 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan programa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.