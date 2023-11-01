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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmii'de UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ise UNESCO'nun da tavsiyesiyle ziyaretçi yönetim planı uygulamasını başlatacaklarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buna göre Ayasofya Camii’ni ziyaret, 15 Ocak 2024'ten itibaren yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacağını duyurdu.

İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacağını kaydeden Bakan Ersoy, "İbadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile turistik amaçla gelen yabancı vatandaşların çakışmaması için 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya Camii’ne girişler değiştirilecek. Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak" diye konuştu.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1719295675395932207

Bakan Ersoy, başlatılacak QR kod uygulaması ile Ayasofya'da kulaklıklı sistemi hayata geçireceklerinin bilgisini vererek, "Ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlayacağımız tek kullanımlık kulaklıklar ile ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 16 dilde bilgi alabilecekler. Böylelikle ziyaret kalitesi ve güvenliğini artırmak üzere Ayasofya'da artık yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilebilecek. İnsanlığın ortak mirası olan gözbebeği camimiz koruma ve tanıtma odaklı çok ideal bir ekosisteme dahil edilmiş olacak" dedi.