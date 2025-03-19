Son dönemde arka arkaya çıkardığı şarkılarla ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Aybüke Albere, şimdi de sosyal sorumluluk projeleriyle gündemde. Yeni şarkısı için yoğun şekilde stüdyoda çalışan başarılı sanatçı, aynı zamanda gönüllü olarak kimsesiz çocuklara masal okumaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - "Çocukken en sevdiğim şey bana masal okunmasıydı," diyen Albere, bu sevgisini kimsesiz çocuklarla paylaşmayı amaçlıyor.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında kalan çocuklara masal okuyacak olan sanatçı, bu özel anlarda onlarla vakit geçirecek. Aybüke Albere, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki kurumlara giderek bu etkinliği düzenli hale getirmek için çalışıyor.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na başvurarak bu projeyi her ay geleneksel bir etkinlik haline getirmek isteyen Albere'ye, ünlü dostları da destek verecek. Masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına dokunmayı amaçlayan bu proje, gönüllü katılımlar ile giderek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.