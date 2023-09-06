Edirne Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ayçiçeği taban fiyatı taleplerini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, yaptığı toplantıda 1 kg.ayçiçeği maliyetinin 15.5 TL olduğunu belirterek belirlenecek taban fiyatının buna göre açıklanması talebinde bulunan bir yazılı açıklama yayınladı.

İpsala Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Darcan, Edirne Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Arabacı, Keşan Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Sekreter Üyesi Hasan Şen, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu üyesi Taner Öztürk, Havsa Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Bülent Uzel, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Özcan Kayalı, Meriç Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Üyesi İbrahim Dalkıran ile Enez Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Mehmet Oskan imzası ile yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Ayçiçek hasadının başladığı bu günlerde öncelikle üreticilerimize bereketli bir sene diliyoruz. Bölgemizde bu yıl kuraklık ve bazı tohum çeşitlerinden kaynaklanan verim kaybı yaşanmaktadır. Bununla birlikte yaşanan enflasyona istinaden girdilerde (mazot,ilaç,tohum) yaşanan artışlar üreticilerimizin zor bir sezon geçirmesine neden olmuştur. İl koordinasyon kurulu olarak yaptığımız ayçiçeği maliyet hesabımızda 1 kg ayçiçeği 15,5 TL olarak hesaplanmıştır. Edirne ziraat odaları il koordinasyon başkanlığı olarak talebimiz: Üretim maliyetimiz 15,5 TL/kg'dır. Ayçiçeği üreticimizin üretim maliyetini karşılayıp kar edebilmesi için üretim maliyetlerinin üzerine enflasyon farkını ve refah payını koyarak fiyat açıklanmasıdır. Üreticilerimiz adına, alım yapacak olan kurum kuruluş ve bağlı örgütlerden talebimiz budur. Bir diğer konu; TMO buğday ödemelerinin uzamasından dolayı üreticilerimizin mağduriyet yaşamasıdır. Üreticilerimizin tarım kredi kooperatiflerine ve bağlı oldukları kooperatiflere, ziraat bankasına, özel bankalara ödeme günü gelmiş borçları bulunmaktadır. TMO'dan alacaklarını alamayan üreticilerimiz borçlarını ödeyememekte ve cezai, duruma düşmektedir. Hükümetimizden üreticilerimizin cezai' duruma düşmemesi için takip sürelerinin bu yıla istinaden 3 aydan 6 aya çıkarılmasını ve tarım kredi, ziraat bankası ve diğer bankalara borçlarının TMO'dan alacakların istinaden mahsuplaşmanın önünün açılmasını talep etmekteyiz.”