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Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında, gümrük tarife istatisik pozisyonları ve isimleir belirtilen eşyalar için tarife kontenjanı açıldı.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sektör kuruluşlarıyla görüşülerek çiftçi, üretici ve tüketicilerin ihtiyaçları değerlendirildi.

Geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin ton ile sınırlı tarife kontenjanı açıldı.

Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu kontenjan kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yürürlülük Ticaret Bakanlığı'nca takip edilecek.