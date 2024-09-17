Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırladığı spor, hareket ve aksiyon dolu programa Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başladı. Kuşak buluşmaları kapsamında gençler ve yaşlılar vadide birlikte yürüyüş ile egzersiz yaptı, yan yana pedal çevirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle birbirinden güzel programların yer aldığı program takvimi hazırladı.

Takvimin ilk etkinliği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ‘Kuşak Buluşmaları’ başlığı ile başladı.

Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yaşlıları ile gençlerin buluştuğu kuşak buluşması, renkli görüntülere sahne oldu.Sakarya’nın çınarları, vadi içinde gençlerle birlikte pedal çevirdi, yürüyüş ve egzersizler yaptı.

Keyifli geçen programda gençler de yaşlılar da güzel bir hatıra yaşadı ve günü çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Program sonunda iki kuşak Karaman Engelsiz Kafe’de çay ve kahve eşliğinde mola vererek güzel bir sohbet gerçekleştirdi.

İşte Avrupa Hareketlilik Haftası program takvimi:

18 Eylül Çarşamba/ 15.00 – Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi / Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

19 Eylül Perşembe/ 11.00 – Bisiklet Dernekleriyle Şehit ve Gazi Evi Ziyareti / SBB

20 Eylül Cuma/ 18.00 – U13 ve U14 Futbol Turnuvası / Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri

21 Eylül Cumartesi/ 09.00 – Aileler Sporla Buluşuyor / Aziz Duran Parkı

22 Eylül Pazar/ 11.00 / Bisiklet Turu / Demokrasi Meydanı