Keşan Ziraat Odası Meclisi dün yapılan meclis toplantısı ile 2023 yılı çeltik ve ayçiçeği çeltik biçim ücretlerini belirledi.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen yaptığı açıklamada “Dün toplanan odamız meclisi 2023 yılı çeltik ve ayçiçek biçim ücretlerin, görüşerek fiyatları belirledi. Meclisimizin aldığı karar gereği dekar başına ayçiçeği biçim ücreti 180 TL, dekar başına çeltik biçim ücreti de 700 TL olarak belirlenmiştir. Aldığımız bu karar köy muhtarlıklarında askıya çıkarılarak vatandaşımızın da bilgilendirilmesi gerçekleşecektir. Ayçiçeği ve çeltik hasadı çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.”denildi.