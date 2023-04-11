Adana’nın Ceyhan ilçesinde Aydarlar olarak bilinen gruba yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 12 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipler, Aydarlar olarak adlandırılan bir gruba yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kendilerine menfaat sağlamak için tehdit yoluyla baskı, gruplaşma ve silahlanmaya çalışan ilçe genelinde meydana gelen asayiş olaylarında taraf olduklarını tespit etti. İlçe geneline hakim olmaya çalıştıkları değerlendirilen gruba yönelik Ceyhan ilçesinde 6 ev ve 1 işyeri, Yumurtalık ilçesinde 3, Ankara’da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 adreste 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve 76 adet çeşitli ebatlarda fişek ve 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet Demir bilye atar AK47 görünümlü tüfek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.