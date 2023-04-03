Ak Parti Aydın kulisleri karıştı Alınan son dakika kulis bilgisine göre Akp Aydın milletvekili sıralama listesi belli oldu.

Buna göre Aydın'da sıralamanın şu şekilde olacağı bekleniyor.

1. Şebnem Bursalı

2. Ömer Özmen

3. Metin Ertürk

4. Metin Yavuz

5. Seda Sarıbaş

Ak Parti Genel Merkezi'nden sızan kulis bilgileri Aydın için Şebnem Bursalı'nın 1. sırada gösterileceği her yerde konuşulurken, Ramazan Subaşı, Rıdvan Eşin, Umut Tuncer gibi isimlerin devre dışı bırakılması Akp İçinde kaos ve kargaşaya neden olacağı söylentiler arasında yer aldı.

Haber: Cemil Ağırbaşer