Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Çine’de Dutluoluk, Kadılar, Bucak ve Dereli mahalleleri olmak üzere 4 farklı noktada sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir, her türlü toprak yapısında çalışma yapabilen, çamur ve hava sirkülasyonlu sondaj makinesiyle vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu: ‘‘Yeni nesil araçlarımız hizmet noktasında kolaylık sağlıyor’’

Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yapılan hizmetler için teşekkür etti. Çerçioğlu, “Kentimize yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yeni nesil araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlıyor. Aydın gibi arazi yapısı geniş olan bir bölgede Aydınlılara güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.