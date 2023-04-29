Aydın’da sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler İstasyon Caddesi’nde sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarını tamamlandı.

Büyükşehir kent genelindeki yolları baştan aşağı yeniliyor

Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, birbiri ardına çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. Efeler İstasyon Caddesi’nde sıcak asfalt serimi çalışmalarına başlayan ekipler, hızlı çalışmaları ile kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol çizgileri çekilen ve yaya geçidi çalışması yapılan İstasyon Caddesi, araç trafiğine açıldı. Yayaları da unutmayan ekipler, kaldırımları genişleterek yeniledi.





Aydın'da hizmet kalitesi yüksek: Büyükşehir Belediyesi tam not alıyor

Kent genelinde eşzamanlı olarak yoğun bir çalışmayla yolları yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içerisinde çalışmalarını bitirerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.