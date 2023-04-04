Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kent genelinde eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların konforunu arttırmak için yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Evliya Çelebi Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Evliya Çelebi Caddesi’nde de kazı çalışmaları sürdürülüyor. Vatandaşlar için yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam eden ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak.



Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.