Eğitimler ise uzman eğitmenlerin katkılarıyla gerçekleşiyor. KPSS’nin gençlerin geleceğine yön verme açısında önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gençlerimize destek olmaya, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz” dedi.

Seviliyorsunuz başkanım

Fen Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Elif Karaboğa, “Burada gün aşırı sınavlara gireceğiz. Sonrasında ise buradaki eğitmenlerle soruları çözeceğiz. Bunun çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada çözümlerin yanı sıra eğitmenler, kendi alanlarında anlatımlarda da bulunacak. Faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum. Evde deneme çözmek yerine burada çözeceğim. Sınav heyecanını burada atabileceğimi düşünüyorum. Bunun dışında kursta kitap takviyesi de yapılıyor. Şahsen ben beğendim. Bir daha çalışmama gerek kalmayacağını düşüyorum. Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz başkanım” diye konuştu.

Öğretmenler tarafından desteklenmenin faydası farklı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, Kamu Personeli Seçme Sınavı için düzenlediği hızlandırılmış hazırlık kursu kursiyerlerinden Berke Sargın, “Özel eğitim mezunuyum. İlk sınavda kazanmayı hedefliyorum. Kendim de çalışıyorum fakat öğretmenler tarafından desteklenmenin faydası farklı. Bu kursun bu konuda faydalı olacağına inanıyorum. Bu hizmetinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Kurslar bana katkı sağlıyor

Düzenli olarak sınavlara katıldığını ifade eden Veteriner Hekim Semiha Çınar, “ Sınavlar benim için konu tekrarı oluyor. Daha öncede Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarına katılmıştım. Bu kursları beğeniyorum, bana katkı sağlıyor. Kurslara ayrıca kolay ulaşıp katılabiliyorum. Bu kursta ilgimi çekti. Öncesinde mesaj da atıldı. Arayıp kaydımı gerçekleştirdim. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na böyle kurslar düzenlediği için teşekkür ederim”dedi.

Teknikleri Öğreniyorlar

Hafta içi Saat:18.00-21.00 ve cumartesi günleri 9.00-12.00 saatleri arası düzenlenen hızlandırılmış kurslarda adaylar, soru çözme tekniklerinin yanı sıra sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgilendiriliyor.