Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi’ni baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda önce altyapı daha sonra üstyapı çalışmalarımız devam ediyor.’’ dedi.

ASKİ ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, İncirliova ilçesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını da tamamladı. Çalışmalar; sıcak asfalt seriminin ardından şerit çizgilerinin çekilmesi ve yol işaretlemelerinin yapılması ile tamamlandı. Sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilen yol, trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Çalışmaların hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yolların modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.