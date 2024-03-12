Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadıköy Bulvarı’nda kazı çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz’’ dedi ve Aydın genelinde yatırımların süreceğini belirtti.

Kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden ekipler yenilenmiş bulvar, cadde ve yolları hızla vatandaşların kullanımına sunuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadıköy Bulvarı’nda da kazı çalışmalarına başladı. Kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek olan bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak. Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Çerçioğlu’na teşekkür ederek ve çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.