İl genelinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli 75. Yıl Bulvarı’nı baştan sona yeniledi.

Büyükşehir, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollara sahip olması için birçok ilçede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Nazilli 75. Yıl Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışmalarını bitiren ekipler, logo ve çizgi çalışmalarını da tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulan yol, mahalle sakinleri tarafından beğenildi.

Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlardan hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yatırımlarına devam eden Büyükşehir’in çalışmalarına tam not verdi ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.” dedi.