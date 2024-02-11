İl genelinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Arslan Bulvarı’nı yeniliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Kentimiz genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor’’ dedi.

Ekipler, Nazilli Şehit Mustafa Arslan Bulvarı’nda kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, temel malzeme serimi, sıcak asfalt serimi ve ardından şerit çizgilerinin çekilmesiyle devam edecek. Yol işaretlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilecek.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Vatandaşlar; hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.