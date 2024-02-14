Kent genelinde yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler İlçesi Sanayi Caddesi’ni sıcak asfalt ile yeniledi. Tüm bu işlemlerin ardından yol çizgileri çizilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan cadde ulaşıma açıldı. Vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bizler de vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Çok daha kullanışlı hale geldi

Gece saatlerinde de gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde yapılan çalışmalarla, caddenin yayalar ve sürücüler için çok daha kullanışlı hale getirildiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.