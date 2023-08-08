Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

Kentin birçok noktasında yol yapım çalışmalarına devam eden ekipler, Söke ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde de kazı çalışmalarını sürdürüyor. Kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine ve kaldırım yenileme çalışmalarına başlanarak vatandaşlar için daha konforlu yollar oluşturulacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

