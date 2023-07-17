Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, Efeler ilçesi Umurlu-Armutlu yolunu sıcak asfalt ile buluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz’’ dedi.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.