Bu kapsamda Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kazı çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi’nde sürdürdükleri kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimini tamamlayacak. Asfalt seriminin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi ve logolama çalışmaları yapılarak cadde yenilenmiş hali ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘‘Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza kentimiz genelinde eş zamanlı olarak devam ediyoruz’’ dedi.