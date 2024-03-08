Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Emekli Kart’la emeklilere Ege Et mağazalarında verilen %20’lik indirimin ardından, vatandaşların hayatına dokunacak yeni bir proje daha başlattıklarını duyurdu.

HASTANEDE REFEKATÇİ HİZMETLERİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ve Nazilli’de bulunan hastanelerde başlatılan uygulamaya göre; hastanede yatan hastası olan vatandaşlara, refakatçi hizmeti sunuluyor.

Hasta yakınlarının gün içinde gündelik işleriyle ilgilenmelerini sağlayacak uygulamayla, refakat hizmetini hafta içi beş gün, beş güne kadar sabah 8:30 akşam 17:30 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri verecek.

Bu uygulamayla hastası olan vatandaşların hayatını bu zor günlerinden kolaylaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; sosyal belediyeciliğin Türkiye’deki çıtasını belirleyen bir belediye olarak, hayatın her alanında vatandaşlarımıza kolaylık sunacak yeni projeler üretmeye devam edeceklerini kısa süre içerisinde uygulamanın diğer ilçelerde de başlayacağını ifade etti.