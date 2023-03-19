Aydın Devlet Hastanesi’nde hizmet içi eğitimler sürerken, Acil Servisi’nde çalışan tüm hekim ve diğer çalışanlara çeşitli konularda eğitim verildi.

Hastaların ve çalışanların memnuniyetini önemseyen ve odak noktası olarak benimseyen, bilgi ve teknolojiyi kullanan, ölçüm ve analize dayanan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı uygulamalarıyla güvenilir ve nitelikli hizmet sunan Aydın Devlet Hastanesi hasta odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Acil Serviste çalışan tüm hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, Acil Tıp Uzm. Dr. Engin Öztürk ve Sivil Savunma Uzmanı Bülent Kocabıyık tarafından KBRN, Acil Tpı Uzmanı Dr. Engin Öztürk tarafından ’Kritik Vakalarda Tanı ve Tedavi Algoritmaları ile Enfeksiyon Hemşiresi Ümmiye Gündüz Baş tarafından da temizlik ve el hijyeni konulu hizmet içi eğitimler verildi.

Aydın Devlet Hastsanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, "Eğitime katılımlarından dolayı tüm acil servis hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.