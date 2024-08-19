Aydın'ın Didim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi, Hisar Mahallesi ve Akyeniköy Mahallesi’nde, 7 ayrı noktada peş peşe çıkan ve rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.AYDIN (İGFA) - Didim'in Hisar Mahallesi’nde çıkan yangında evi ve ahırı hasar görmüş vatandaşa Didim Belediyesi yardım eli uzattı.

Yangınzede vatandaşın erzak, giyim ve barınma ihtiyaçları karşılanırken, kayıpları en hızlı şekilde telafi edileceği duyuruldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız! Dün Hisar Mahallesi’nde çıkan yangında evi ve ahırı hasar görmüş hemşehrimizin, Belediye olarak erzak, giyim ve barınma ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız. Hemşehrimizin kayıplarını en hızlı şekilde telafi etmek için tüm gücümüzle çalışacağız" mesajı verdi.