Trakya Üniversitesi Keşan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve İpsala MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. nErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Meclis Üyeleri Tarık Özbek, Onur Güven, Genel Sekreter Erdem Başak, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ve Proje Sorumlusu Mehtap Pelin Konar ile birlikte görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında Trakya Üniversitesi Keşan MYO ve İpsala MYO ile Odamız arasında ortak projeler, ekonomik piyasa araştırmaları, eğitim-seminer faaliyetleri, sektörün ihtiyaçlarına yönelik nitelikli personel yetiştirilmesi konularında “İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada Keşan TSO olarak nazik ziyaretlerinden dolayı, Trakya Üniversitesi Keşan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, İpsala MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ve Heyeti’ne teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.