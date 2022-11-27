A tipi Antrepo yatırımı için geri sayım başladı

Üyelerinin talep ve önerileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Aydın Ticaret Borsası, seçim öncesi söz vermiş olduğu “A Tipi Antrepo” Yatırımı için T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığını üyelerine müjdeledi.

Yurtdışı gümrükleme işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla faaliyete geçirilecek olan A Tipi Antrepo çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çondur, “ Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Borsamız, seçim öncesi olduğu gibi yeni hizmet döneminde de üyelerimize fayda sağlayacak yatırımlara devam edecektir. Bu yatırımlardan biri ise iştiraklerimizden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. bünyesinde faaliyet gösterecek olan A Tipi Antrepodur. Aydınlı ihracatçılarımıza fayda sağlayacak olan bu antrepo, dış ticaret için teşvik edici bir yatırımdır. Dünya lideri olduğumuz kuru incirin yurtdışı pazarlarına sunulması firmaların hız ve zaman kazanmasına ilimiz ve bölgemiz ekonomisinin canlanmasına katkı sağlarken, Aydınlı ihracatçılarımızın ticaret hacmini de artıracaktır. Bu süreçte konunun takibinde olan T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Gümüş’e, Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, antreponun üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.