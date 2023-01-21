Abdurrahman Öz, "14 Mayıs sembol bir tarih”

AK Parti Aydın eski milletvekillerinden Abdurrahman Öz, 14 Mayıs Pazar günü yapılacağı gayri resmi olarak açıklanan 2023 genel seçimlerinde yeniden milletvekili olmak için aday adaylığını açıkladı. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ni (ABGC) ziyaret eden Öz, Cemiyet Başkanı Cem Ulucan’ın ev sahipliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Ak Parti ile özdeşleşmiş bir insanım”

Aday adaylığını bir kez daha açıklayan Abdurrahman Öz, “Aydın’da Ak Parti ile özdeşleşmiş bir insanım. Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimiz uygun görürse Aydın’a hizmet etmek istiyorum. Kendimde bu gücü ve iradeyi görüyorum. Ben Yerel Yönetimler Başkan yardımcısı görevindeyim ve özellikle Aydın bölgesini istemedim ki mevcut vekil arkadaşlarımız rahat çalışsın diye. Şimdi tekrar adayım. Ak Parti’de çok fazla sayıda aday adayı olsun istiyorum. Bu bizim partimize olan teveccühün göstergesidir. Şu ana kadar adaylıklarını açıklayan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli ve camiamızla özdeşleşmiş kişiler. Ak parti her zaman takım oyunu oynamıştır” dedi.

“Hukuki bir sorun yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmasında herhangi bir hukuki sorun bulunup bulunmadığı konusundaki soruya da cevap veren Öz, “Yeni çıkan anayasaya göre aday olmasına engel bir durum yok. Biz bu anayasayı yazarken Cumhurbaşkanı yerine reisicumhur deseydik, reisicumhurun görevleri yürütme yetkisi ve görevi reisicumhur tarafından kullanılır. 40 yaşını doldurmuş olmalıdır. İki defa reisicumhur seçilebilir. Bu bir önceki anayasadan ayrışınca orada cumhurbaşkanı burada reisicumhur deniyor, bu ikinci mi oldu üçüncü mü oluyor tartışması olmayacaktı. Burada aynı ifade yani cumhurbaşkanı kullanıldığı için bilerek bunu saptırıyorlar. Yeni çıkan anayasaya göre aday olmasına engel bir durum yok. Bu tartışmaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmasının hukuki açıdan bir mahsuru yoktur” dedi.

“6’lı masanın kafası karışık”

Altılı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesine karşın anayasa tekliflerinin 101. Maddesinde “Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir” dendiğini hatırlatan Abdurrahman Öz “Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği sistemler başkanlık sistemleridir. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanını meclis seçer. 6’lı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor ama aslında bu yarı başkanlık sistemidir. Kafaları karışık diye düşünüyorum” diye konuştu.