ABGC Başkanı Cem Ulucan: “Gazete sayısı 30’un altına düşecek”

1 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ABGC Başkanı Cem Ulucan, söz konusu yönetmeliğin gazetelere çok ağır yükler getirdiğini söyledi. Yönetmeliği genel anlamda desteklediklerini belirten Ulucan, özellikle çalışan gazetecilerin haklarının korunması noktasında faydalı bulduklarını ifade etti.

“Hiçbir önlem almış değil”

Gazetelere, yönetmeliğin iki personel çalıştırma ve en az 20-25 metrekare genişliğinde ofis tutma zorunluluğu getirdiğini kaydeden Ulucan, “Yönetmeliğe göre Basın İlan Kurumu, yüzde 15 komisyonunu almaya devam ediyor, gazeteler ticari işletmeler olarak yüzde 18 KDV ödemek durumunda. Ayrıca birçoğu şahıs şirketi olduğu için yılsonunda yüzde 45’e varan bir gelir vergisi ödemek durumunda. Bize bu şartları dayatan Basın İlan Kurumu, bizim ekonomik olarak rahatlayabilmemiz için hiçbir önlem almış değil. En basitinden Basın İlan Kurumu’nun resmi reklam gazeteleri için aracılıktan aldığı komisyon ücreti yüzde 5’e düşürülmeli, gazete satışında olduğu gibi KDV yüzde 1 uygulanmalı, gelir vergisi oranının sabitlenerek, örneğin yüzde 20’de tutulması gerekiyor. Bu, tatmin edici bir gelir getirici çalışma olmaz ama en azından giderimizi azaltır” dedi.

“Çekilen bazı gazeteler var”

Aydın’da aylık 60 bin lira ciro yapan gazetenin, 40 bin liralık net personel ve ofis giderinin olacağını belirten Ulucan, “60 bin liralık ciroda, ayrıca 9 bin lira Basın İlan Kurumu kesintisi var. Vergiler hariç bir gazete sahibin eline geçen para 11 bin lira. Biz bu para ile vergimizi mi ödeyeceğiz, evimize ekmek mi götüreceğiz? Bir gazete sahibinin evine ekmek götürebilmesi ve vergilerini ödeyebilmesi için minimum yapmaması gereken aylık ciro 90-100 bin lira. Bu ciroyu, her ay yapması gerekiyor. Bunu karşılayacak yapı maalesef yok. Bu durumda şu anda 65 olan gazete sayısının 1 Nisan itibariyle 30’un altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Zaten çekilen bazı gazeteler var” şeklinde konuştu.

“Süreci tamamlamak kolay değil”

Kıdemi tutmadığı ve İletişim Fakültesi mezunu olmadığı için başka bir basın kuruluşunda çalışabilme imkanı olmayan gazete sahiplerinin de olduğunu hatırlatan Ulucan, kazanılmış hakların korunması noktasında da düzenleme yapılmadığını savundu. Yönetmeliğin gazete devri ile ilgili bir yasak getirdiğini iddia eden Ulucan, “Bazı gazete sahibi arkadaşlarımızın kendi kıdemleri var, kendilerince önlem almışlardı, işte gazetecilerini eşlerine, yakınlarına devredip, kendileri kadroda olmalarıyla ilgili. Aynı yönetmelik devir hakkını da yasakladı ve 1 Nisan’a kadar gazeteler kesinlikle devredilemez. 1 Nisan’dan sonra devredildiğinde de yeni yayın muamelesi görecek ve bekleme süresine tabi tutulacak. Tabi bu süreci tamamlamak kolay değil” diye konuştu.