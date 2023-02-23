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ADH’de Katarakt Ameliyat Cihazı hizmete sunuldu

Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) yüksek görüntü kalitesine ve son teknolojik donanıma sahip “Fakoemülsifikasyon (FAKO) Katarakt Ameliyat Cihazı” hizmete sunuldu.

Aydın Haberleri 23.02.2023, 15:54
ADH’de Katarakt Ameliyat Cihazı hizmete sunuldu
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Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak hastanemizde, yüksek görüntü kalitesine ve son teknolojik donanıma sahip “Fakoemülsifikasyon (FAKO) Katarakt Ameliyat Cihazı” hizmete sunuldu. FAKO tekniği ile yapılan katarakt cerrahisinin klasik cerrahiye (ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu) göre birçok üstünlüğü vardır. Bu nedenle, halk arasında lazerli ya da dikişsiz yöntem olarak bilinir. Bu teknikte, göze milimetrik bir kesiden girilir, lensin zarı çıkarılır, katarakt oluşmuş yani kesifleşmiş göz merceği ultrason dalgaları veren cihaz ile sıvılaştırılarak emilir, yerine katlanabilir yeni göz merceği yerleştirilir. Kataraktın medikal bir tedavisi olmayıp tek tedavi yöntemi cerrahi operasyondur” denildi.

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