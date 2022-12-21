ADÜ'de 'Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri' gerçekleşti

Düzenlenen etkinlikte, aktif olarak çalışmalarını yürüten 99 öğrenci topluluğu, stantlarda çalışmaları hakkında bilgi vererek çeşitli etkinlikler düzenledi ve üye kabulü yaptı. Öğrenci toplulukları stantlarını gezen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren öğrenciler, topluluklarını tanıttı. Öğrenciler ile sohbet ederek sosyal faaliyetlerin destekçisi olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin öz çekim isteklerini de kırmadı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin, öğrenci odaklı yaklaşımı esas aldığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitimi bir gelişim aşaması olarak gördüğünü, öğrencilerin eğitim hayatlarında bilimsel donanımın yanında sosyal anlamda da güçlü bireyler olarak yetişmelerine önem verdiklerini ifade etti.

Yoğun katılımın gözlemlendiği Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri'nde; müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi, dans gösterileri ile stantlarda gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra aşure ve pilav ikramı yapıldı.