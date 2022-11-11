AGC’den açıklama: “Gazetecilere yapılan tehdit kabul edilemez” 

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nden HDP’li kadınların gazetecilere yönelik tehditlere kınama mesajı yayınladı. HDP’li 7 kadının bugün yapılan duruşmasında olayı takip eden gazetecilere yönelik yapılan tehditleri sert bir dille kınadı.

AGC’nin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “HDP Aydın İl Eş Başkanı Aysel Batyar Önsel'in de aralarında bulunduğu HDP'li 7 kadının, bugün Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında, cemiyetimiz üyesi meslektaşlarımız Melek Fırat ile İsmail Örs'e yönelik tehditleri kınıyoruz. Meslektaşlarımızın, duruşma öncesinde mahkeme salonuna alınmaması için engelleme girişiminde bulunan başta HDP Aydın İl Eş Başkanı Önsel ve beraberindeki partililerinin mahkeme heyetine ve kolluk kuvvetlerine rağmen sergilediği tavır, tutum ve söylemleri asla kabul edilemez buluyoruz. Unutulmamalıdır ki basın mensupları halkın haber alma hakkı hürriyeti adına anayasal güvence altında mesleklerini icra etmektedir. Sırf mesleklerini icra etmek isterken bu tür engellemelerle karşılaşan ancak kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle görevlerini daha sağlıklı yapabilmelerine imkan tanınan meslektaşlarımıza yönelik Adliye koridorunda "Hesap vermeyeceğiz, hesap soracağız" yönündeki ifadeler açıkça bir tehdittir. Bilinmelidir ki meslektaşlarımız tüm bu tehditlere rağmen görevlerini etik değerlere bağlı, kamuoyuna karşı sorumlu gazetecilik anlayışıyla sürdürmeye devam edecektir.” Denildi.