Ah Özmen Vah Özmen

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin yaptığı açıklamada;

AKP’nin kıymeti kendinden menkul il başkanı “Aman bana konuşmuyor demesinler” diye konuşmuş.

Neden mi böyle söylüyorum?

Devletin Tarım Kredi Kooperatifi’nden çiftçimiz için sulama altyapısı alınmış, beyzade bunu diline doluyor. Bak beyefendi milletin, çiftçinin sizin musallat ettiğiniz ekonomik krizin altında ezildiği şu günlerde bari sus. Bak senin Kayseri Büyükşehir’in de dahil onlarca kamu idaresi de bakanlığın kooperatifinden alımlar yapmış. Bir konuda konuşmadan evvel araştır önce. Dön Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürüne sor. Bilgiye gene de ulaşamazsan bana sor ben sana vereyim. Bu borular döşenmeseydi çiftçimizin mahsulü tarlada kalacaktı, onu da dön Aydın çiftçisine sor. Zaten milletin karşısına çıkmaya utancınızdan nadiren sesini duyuyoruz, bari içi dolu konuş.

Anlat, mazot ne olacak? Anlat bu kış millet nasıl ısınacak? Anlat tencere nasıl kaynayacak? Anlat, bir ay sonra ekmek kaç lira olacak? Anlat elektriğe daha kaç kere zam gelecek? Biliyoruz seversin, ama anlatmaya yüzün varsa bunları anlat.

ifadelerine yer verdi.

Kent09