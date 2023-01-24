Ak Parti Aydın il Başkanı belli oldu

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen Milletvekilliği aday adaylığını açıklayıp istifa etmişti. Ömer Özmen’in istifasının ardından il başkanlığı koltuğuna Cihan Akkuş vekaleten atanmıştı.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı adayları, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Arkun, Cihat Akkuş , Oğuz Kendirlioğlu ve önceki dönemlerde İl Gençlik Kolları, İlçe Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Gökhan Ökten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmeler sonucu AK Parti Aydın İl Başkanlığına Gökhan Ökten atandı.